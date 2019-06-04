Врио алтайского губернатора официально заявил о губернаторских амбициях

Горно-Алтайск, , 09:08 — REGNUM Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин сегодня, 4 июня, на 44 сессии Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай, официально объявил о своем намерении участвовать в выборах главы региона. На губернаторские выборы он пойдёт «под крылом» единороссов, оставаясь при этом беспартийным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, об этом решении стало известно накануне вечером: в своём Instagram врио республики назвал день 3 июня 2019 года самым важным днём в своей жизни.

«Я заявляю о решении пойти на выборы Главы Республики Алтай в сентябре этого года и надеюсь на вашу максимальную поддержку!» — сказано в его обращении.

По оценке Олега Хорохордина, в регионе много проблем, но «есть точки роста, есть возможности существенно улучшить социально-экономические показатели, добиться роста по всем направлениям, сделать жизнь намного комфортнее». Такой вывод он сделал после того, как «посетил почти все районы Горного Алтая».

Напомним, врио губернатора Республики Алтай участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Олег Хорохордин был назначен 20 марта 2019 года, после добровольной отставки одного из старейших российских губернаторов — Александра Бердникова.

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Это назначение состоялось на фоне претензий одного из главных инвесторов республики — «Сбербанка» — о провале Бердниковым туристического сезона и понуждении местных властей в вопросах строительства горнолыжного курорта «Манжерок».

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Из биографии нового главы известно, что Олег Хорохордин родился в 3 апреля 1972 года в селе Глушинка (Косихинский район Алтайского края). Свою трудовую деятельность начал дворником, слесарем, после службы в армии — водителем. В 1994 году поступил в печально известную Алтайскую академию экономики и права.

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Переломным для Олега Хорхордина стал 1997 год, когда он стал директором ТД «Алтайэнергострой», занимался продажей и сдачей в аренду крупных объектов недвижимости, ценными бумагами, курировал производство стройматериалов и пищевых продуктов, а также вел внешнеэкономическую деятельность.

В начале 2003 он переехал в Москву, где поступил на службу в Министерство имущественных отношений. С 2002 по 2006 год работал в аппарате президента советником по информационному обеспечению. С начала 2009 года Хорохордин занимал пост главного советника по внутренней политике (курировал деятельность молодёжных объединений). Годом позже стал помощником председателя правительства Аркадия Дворковича, в 2102 вошёл в управленческий аппарат НП «ГЛОНАСС».