В петербургском порту Бронка создадут транспортно-логистический центр

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM На ПМЭФ-2019 сегодня, 6 июня, подписано соглашение о создании транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Бронка». Об этом договорились власти Санкт-Петербурга, руководство ОАО «РЖД» и представители предприятия ООО «ТЛЦ «Бронка», созданного оператором одноименного глубоководного порта.

Как сообщили ИА REGNUM в ООО «Бронка Групп», проект ТЛЦ «Бронка» предусматривает строительство магистральной железнодорожной инфраструктуры (семь путей общей протяженностью более 7 км), включающей шесть портальных рельсовых кранов, вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады, сервисные пункты на площади более 31 га.

Проект реализуется на собственные средства ООО «ТЛЦ Бронка» без привлечения государственного финансирования.

Строительство транспортно-логистического центра «Бронка» будет способствовать ускорению грузовых перевозок и их удешевлению за счет тесного взаимодействия сразу нескольких видов транспорта, обеспечит дополнительную транспортную и инвестиционную привлекательность Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По соглашению, ООО «ТЛЦ «Бронка» разработает инвестиционные предложения по строительству объектов и обеспечит их эффективную эксплуатацию. В свою очередь, ОАО «РЖД» и администрация Санкт-Петербурга готовы оказывать необходимую информационную и консультационную поддержку проекту.

Порт Бронка — единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Порт специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов. Введен в эксплуатацию 15 декабря 2015 года.

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