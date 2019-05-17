Порты: Ленобласть хочет забрать все грузы Северо-Запада

Санкт-Петербург, , 23:37 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области планируется создать мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ), где будет осуществляться перевалка грузов всего Северо-Запада России.

Соответствующий проект губернатор региона Алекнсадр Дрозденко представил зампредседателя правительства РФ Максиму Акимову на совещании по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, речь идёт о создании центра в районе порта Бронка.

«Преимущества такого варианта очевидны: это близость ко всем портам, развитая дорожная инфраструктура и наличие большого земельного участка», — заявил Дрозденко.

По его словам, эти факторы дадут возможность решить вопрос с быстрой доставкой грузов. Он также отметил, что в зоне логистического центра также возможно разместить промышленные предприятия.

Руководство Ленинградской области уже не в первый раз заявляет о желании нарастить собственный транспортный потенциал.

В начале года стало известно, что к 2022 году в Приморске Ленинградской области должен будет появиться многопрофильный портовый комплекс. Документ о его создании подписали глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО «Приморский УПК» Рамис Дебердеев на инвестиционном форуме в Сочи. Предполагается, что там будут переваливаться уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы и зерно.

Несмотря на то, что на Северо-Западе есть недостаток мощностей для некоторых видов грузов — например, угля и зерна, контейнерные мощности российских портов на Балтике и так избыточны и создание еще одного комплекса лишь ужесточит и без того высокую конкуренцию между терминалами.

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