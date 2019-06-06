Венгрия подтвердила намерение расширить свою ГТС до конца 2019 года

Москва, , 11:00 — REGNUM Для поставок газа из «Турецкого потока» Венгрия расширит свою газотранспортную систему (ГТС) до конца 2019 года. Об этом 6 июня заявил глава Министерства энергетики России Александр Новак журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос об объёмах газа, которые будут транспортироваться по новой ГТС Венгрии, министр сообщил, что они будут составлять от 6 до 10 миллиардов кубов.

Напомним, в 2019 году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.

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