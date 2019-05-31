«Турецкий поток» в Болгарии построит консорциум с российским участием

София, , 15:46 — REGNUM Компания — оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз» отказалась от выбора саудовско-итальянский консорциума Arkad в качестве подрядчика строительства участка газопровода «Турецкий поток» на территории республики. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

Решение об этом было принято в связи с непредоставлением консорциумом всей необходимой документации в установленный срок — до 27 мая. Как уточнил Малинов, из 30 необходимых документов от консорциума было получено всего четыре.

В связи с этим «Булгартрансгаз» принял решение о передаче права на строительство болгарского участка газопровода второму участнику тендера — консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria, в который входит люксембургская компания Completions Development Sarl, аффилированная с российской «Трубной металлургической компанией». Также в состав этого консорциума входят итальянские Bonatti S.p.A. и Max Streicher S.p.A.

Как ожидается, новый договор на строительство участка «Турецкого потока» будет заключён в июне. В «Булгартрансгазе» выразили надежду, что это не отразится на сроках реализации проекта.

Напомним, по условиям тендера компания берёт на себя инвестиционное проектирование, разработку рабочего проекта, доставку всех необходимых материалов и оборудования, а также прокладку и ввод в эксплуатацию нового газопровода.

Ранее консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria предлагал выполнить данные работы за 1,7 млрд евро за 615 дней, либо за 2,4 млрд евро в 250-дневный срок. Выигравший тендер в апреле Arkad выражал готовность выполнить работы в аналогичные сроки на значительно дешевле — за 1,1 млрд или за 1,3 млрд евро соответственно.

Следует отметить также, что оба консорциума заявляли о планах использовать при строительстве трубы российского производства. Gas Development and Expansion in Bulgaria намерен закупить их на «Волжском трубном заводе» и «Загорском трубном заводе».