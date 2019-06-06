Минэкономразвития: инфляция опустится ниже 4% по итогам года

Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Инфляция в России опустится ниже 4% по итогам 2019 года согласно подсчетам Министерства экономического развития РФ. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин 6 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Минэкономразвития наблюдает уменьшение показателя инфляции и не исключает, что он опустится ниже 4% к концу года. Вероятно, инфляция опустится ниже 5% уже к концу июня, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития давало официальный прогноз о снижении инфляции до 4,3% по итогам года. При этом 3 июня Орешкин отчитался о прохождении пика инфляции в марте (5,3%). По данным Росстата, за неделю с 28 мая по 3 июня инфляция оказалась нулевой.

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