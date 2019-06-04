Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

Москва, , 04:51 — REGNUM Пик инфляции в России наблюдался в марте 2019 г., а теперь она затормаживается, заявил российский министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Инфляция достигла максимума в марте — 5,3%, но наши оценки: это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться», — сказал Орешкин.

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция скоро может снизиться до менее чем четырёх процентов.

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