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Из-за «Дружбы». «Роснефть» предложила «Транснефти» не рефлексировать

Экономика

«Роснефть» ответила «Транснефти» после её критики в адрес Сечина

Москва, 5 июня 2019, 05:09 — REGNUM  Рефлексии компании «Транснефть» по поводу вопросов акционеров «Роснефти» о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» неуместны, заявили в «Роснефти», передаёт РБК.

Комментируя заявление «Транснефти» о том, что главу «Роснефти» Игоря Сечина плохо подготовили к выступлению по поводу ситуации с «Дружбой» и что слова о замещении российской нефти на другую не соответствуют действительности, в «Роснефти» отметили:

«У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» — исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления».

Напомним, Сечин, комментируя ситуацию с издержками из-за ЧП на «Дружбе» в апреле 2019 г., заявил, что покупатели нефти из Европейского союза стали брать недополученное чёрное золото у других поставщиков.

После этого «Транснефть» призвала «Роснефть» тщательнее «готовить информацию для публичных выступлений» своего руководителя. В компании отметили, что «заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности».

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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