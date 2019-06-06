Амурская область – российский лидер по экспорту сои

Благовещенск, , 05:21 — REGNUM Приамурье заняло в России лидирующее положение по производству и экспорту сои, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации приамурского Россельхознадзора, с начала 2019 года местные производители сои направили в Китай 119,27 тыс. тонн сои, в Беларусь — 2,94 тыс. тонн сои, еще 6,5 тыс. тонн отправилось в Казахстан.

«Ведомство ведёт контроль экспорта зерна и продуктов его переработки на территорию стран ЕАЭС. Цель — не допустить распространения карантинных и других опасных вредителей, болезней растений и сорняков, всех видов культур живых грибов, бактерий, вирусов — возбудителей болезней растений, а также насекомых, клещей и нематод, повреждающих растения», — рассказали в Россельхознадзоре.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне эскалации торговой войны между странами, Китай перестал закупать сою у Соединенных Штатов, утверждает агентство Bloomberg.

«Государственные зерновые компании не получили новых заказов на продолжение закупок сои и не ожидают, что заказы поступят, из-за отсутствия прогресса в торговых консультациях», — сообщает агентство.

Агентство отмечает, что Китай закупил около 13 млн метрических тонн американской сои за время «перемирия» в торговой войне с декабря 2018 года до введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.