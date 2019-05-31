Китай перестал закупать американскую сою — Bloomberg

Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Китай перестал закупать сою у Соединенных Штатов на фоне эскалации торговой войны между странами, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Государственные зерновые компании не получили новых заказов на продолжение закупок сои и не ожидают, что заказы поступят из-за отсутствия прогресса в торговых консультациях», — сообщает агентство.

Агентство отмечает, что Китай закупил около 13 млн метрических тонн американской сои за время «перемирия» в торговой войне с декабря 2018 года до введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по торговым вопросам между США и Китаем зашли в тупик после того, как Соединенные Штаты увеличили пошлины до 25% на ряд китайских товаров.

В связи с этим было принято решение приостановить торговые консультации. Как заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, Китай готов договариваться лишь на равноправной основе.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов договариваться с США только на равноправной основе