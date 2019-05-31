Пятница, 31 Мая 2019 года
01:34:25 МСК

Китай перестал закупать американскую сою — Bloomberg

Политика

Из-за приостановки торговых переговоров

Вашингтон, 31 мая 2019, 01:34 — REGNUM  Китай перестал закупать сою у Соединенных Штатов на фоне эскалации торговой войны между странами, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Государственные зерновые компании не получили новых заказов на продолжение закупок сои и не ожидают, что заказы поступят из-за отсутствия прогресса в торговых консультациях», — сообщает агентство.

Агентство отмечает, что Китай закупил около 13 млн метрических тонн американской сои за время «перемирия» в торговой войне с декабря 2018 года до введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по торговым вопросам между США и Китаем зашли в тупик после того, как Соединенные Штаты увеличили пошлины до 25% на ряд китайских товаров.

В связи с этим было принято решение приостановить торговые консультации. Как заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, Китай готов договариваться лишь на равноправной основе.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов договариваться с США только на равноправной основе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить