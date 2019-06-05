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МВФ оценил угрозы роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

Экономика

Рост мировой экономики может сократиться на 0,5%

МВФ оценил угрозы роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Вашингтон, 5 июня 2019, 18:43 — REGNUM  По оценке Международного валютного фонда (МВФ), к 2020 году рост мировой экономики может сократиться на 0,5% из-за торговой войны США и Китая, 5 июня передает агентство Reuters.

«Это нанесенные самим себе ран, которых следует избегать», — заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Лагард призвала США, Китай и другие страны мира «устранить торговые барьеры» и «избегать дальнейших ограничений в любой форме».

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