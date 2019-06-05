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Нефть падает: Brent опустилась ниже $60 за баррель

Экономика

В настоящий момент «мировой эталон» оценивается в $60,80 за баррель

Нефть падает: Brent опустилась ниже $60 за баррель
Gulustan
Нефть

Лондон, 5 июня 2019, 20:40 — REGNUM  Нефть WTI упала в цене более чем на 3%, потери нефти Brent приближаются к 2% стоимости, 5 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent потеряла $1,17 за баррель (1,89%) и оценивается в $60,80 за баррель. Минимальным значением сессии для «мирового эталона» являются $59,45 за баррель.

Нефть марки WTI опустилась на 1,71 за баррель (3,20%), до $51,77 за баррель. В ходе торгов марка опускалась до $50,62 за баррель.

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