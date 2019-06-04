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Bank of America ожидает падения спроса на нефть из-за торговых войн США

Экономика

Затянувшаяся торговая война вызывает опасения из-за возможного замедления роста мировой экономики

Нью-Йорк, США, 4 июня 2019, 18:58 — REGNUM  Мировые цены на нефть могут продолжить снижение из-за торговой войны США с Китаем и другими странами мира, 4 июня передает агентство Reuters.

Согласно комментарию нефтяного брокера Eastport, «затянувшаяся торговая война вызывает опасения из-за возможного замедления роста мировой экономики».

«Снижение экономической активности в настоящее время грозит сорвать… рост спроса», — говорится в заявлении Bank of America.

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