Bank of America ожидает падения спроса на нефть из-за торговых войн США

Нью-Йорк, США, , 18:58 — REGNUM Мировые цены на нефть могут продолжить снижение из-за торговой войны США с Китаем и другими странами мира, 4 июня передает агентство Reuters.

Согласно комментарию нефтяного брокера Eastport, «затянувшаяся торговая война вызывает опасения из-за возможного замедления роста мировой экономики».

«Снижение экономической активности в настоящее время грозит сорвать… рост спроса», — говорится в заявлении Bank of America.

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