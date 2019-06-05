Рубль «получил передышку»

Москва, , 15:41 — REGNUM Рубль с начала недели получил передышку, после заявления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он стал первым чиновником ФРС, сказавшим, что последние события могут потребовать вмешательства ФРС США, причем в сторону смягчения кредитно-денежной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«А 4 июня дал свой комментарий глава Федрезерва Джером Пауэлл, который подтвердил идею готовности «принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста». Этот сценарий совпадает с ожиданиями рынка если ориентироваться на прогноз по ставке, а также на инверсию и сдвиг вниз кривой доходности американских облигаций», — пояснил эксперт.

Доллар на этом фоне обвалился, фондовые рынки пошли вверх, сырьевые рынки стабилизировались. Рубль как актив EM также получил передышку. Тем не менее сигнал к снижению ставки ФРС США можно и нужно расценивать как негативный в среднесрочной перспективе, потому что к этому инструменту регулятор прибегает в случае слабости экономики, а это негатив для валют EM.

«Поводом для рецессии мировой экономики может послужить текущая тарифная политика Дональда Трампа. По паре доллар/рубль ожидается усиление роста после локальной коррекции. Ближайшая цель роста — 65,85», — полагает Капустянский.

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