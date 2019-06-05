Борьба рубля и доллара за уровень 65 продолжается

Москва, , 12:51 — REGNUM Сегодня, 5 июня, российский фондовый рынок возобновил подъем на улучшении внешнего фона и коррективных попытках в сырьевом сегменте, где баррель Brent снова стремится к отметке $62, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Общее возвращение тяги к риску обусловлено голубиными сигналами от Федрезерва, который, похоже, готовит рынки к снижению ставки в условиях непрекращающихся торговых войн, которые угрожают устойчивости американской экономики. После полудня индекс РТС, превысив отметку 1300 пунктов, повышается в пределах 0,4%. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля обосновался немногим ниже уровня открытия», — отметил эксперт.

Отражая ситуацию на Форексе, рубль укрепляется к доллару и немного уступает евро. Пара доллар/рубль опустилась под отметку 65 руб., но еще должна подтвердить ее пробой до конца дня. Российская валюта практически не отреагировала на объявленные Минфином РФ цифры по объему покупки валюты в рамках бюджетного правила, который с 7 июня по 4 июля будет увеличен до 310,3 млрд рублей с 300,5 млрд рублей в мае. По сути, отсутствие реакции связано с тем, что инвесторы прогнозировали увеличение покупок.

«В краткосрочной перспективе рубль будет ориентироваться преимущественно на поведение доллара, который может просесть еще сильнее, если в ходе сегодняшнего выступления чиновники ФРС подтвердят намерение Центробанка смягчить политику. С технической точки зрения ближайшей нисходящей целью пары выступает отметка 64,85 руб., а в целом в центре внимания игроков остается уровень 65 руб., борьба за который продолжается», — считает Николаев.

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