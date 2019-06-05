Названы самые популярные мировые автобренды

Берлин, , 14:48 — REGNUM Лидером мирового рейтинга популярных авто по результатам первых четырёх месяцев 2019 года стала немецкая компания Volkswagen. Такие данные 5 июня приводит аналитическое агентство Focus2move.

С января по апрель 2019 года Volkswagen Group реализовала по всему миру 3 296 400 автомобилей. Однако продажи бренда упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Вторую строчку рейтинга занял японский бренд Toyota. За отчётный период автокомпания продала 3 115 343 автомобиля, увеличив свой прошлогодний результат на 1,2%.

Французская компания Renault замыкает тройку лидеров с результатом 2 992 471 реализованное авто, что на 6,9% выше прошлогоднего результата. Сообщается, что в США и Испании продажи машин французского бренда идут хорошо, однако в Китае и Мексике они снижаются.

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