Названы самые лучшие автомобили для начинающих водителей

Москва, , 11:09 — REGNUM Список самых лучших автомобилей для начинающих водителей составил заведующий отделом «Автомобильная жизнь» журнала «За рулём» Игорь Моржаретто.

По словам Моржаретто, лучше брать бюджетные версии авто, так как начинающий автолюбитель ещё не имеет необходимого опыта вождения, который нужен для безаварийной езды. Да и в ремонте бюджетные машины дешевле.

Автомобиль должен быть удобным в управлении и иметь две подушки безопасности. Кроме того, новичкам на дороге очень поможет система ABS. Первая машина не должна стоить больше 1 млн. рублей.

Моржаретто отметил, что наиболее предпочтительные машины для начинающего водителя — это LADA Vesta, LADA Granta, KIA Rio, Renault Duster и Hyundai Solaris.

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