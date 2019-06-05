Глава РФПИ допустил отказ России от сокращения добычи нефти

Москва, , 14:35 — REGNUM Россия в июне может отказаться от сокращения добычи нефти, что не означает выхода из соглашения со странами ОПЕК, значимого для стабилизации рынка. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет 5 июня «Коммерсантъ».

"Есть вероятность, что в июне Россия может решить не продолжать соглашение о сокращении добычи на данном этапе», — отметил он.

По словам Дмитриева, соглашение ОПЕК+ является для России ключевым успехом. Он напомнил о давнем предположении, согласно которому именно снижение цен на нефть в Саудовской Аравии вызвало в СССР экономические сложности и в дальнейшем привело к его развалу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня истекает срок действия соглашения о сокращении добычи нефти, по которому страны ОПЕК+ обязались сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года. Россия обязалась поэтапно уменьшить добычу на 2% относительно октябрьского уровня, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки.

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