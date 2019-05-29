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Россия взвесит все «за» и «против» продления сделки ОПЕК+

Экономика

Соглашения с ОПЕК оборачиваются выгодой для США, заявил Силуанов

Нур-Султан, 29 мая 2019, 14:48 — REGNUM  Вопрос о продлении соглашения ОПЕК+ по уменьшению нефтедобычи Россия внимательно рассмотрит. Есть аргументы и в пользу продления сделки, и против него, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Антон Силуанов в Нур-Султане.

Силуанов отметил, что Россия, безусловно, заинтересована в стабильности и предсказуемости цен. Вместе с тем все соглашения с ОПЕК оборачиваются выгодой для США: американские партнеры наращивают добычу сланцевой нефти и захватывают новые рынки, сказал он.

Минэнерго и правительство России определятся с позицией о продлении сделки после того, как взвесят все «за» и «против» и оценят долговечность текущих тенденций на рынке, добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, участники сделки ОПЕК+ договорились постепенно сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 г. Россия обязалась поэтапно сократить добычу на 2% относительно октябрьского уровня, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки.

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