Страны ЕАЭС начнут принимать российские платежные карты «Мир»

Москва, , 07:22 — REGNUM До конца 2019 года во всех странах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Таджикистане и Узбекистане начнут принимать российские платежные карты «Мир», сообщил «Известиям» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

По его словам, во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты, а НСПК реализовала отдельную платформу Mir International, которая позволяет картам «бесшовно» проникать в инфраструктуру партнерской системы.

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Кроме того, идут переговоры об организации приема российских карт с Вьетнамом, Таиландом и Болгарией.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Выпуск первых российских пластиковых карт «Мир» начался в декабре 2015 года. Толчком к разработке собственной российской системы платежей послужили сбои в обслуживании карт Visa и Mastercard в 2014 году, которые возникли из-за введения санкций против РФ.

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