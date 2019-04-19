Российские платёжные карты «Мир» начали принимать в Турции

Москва, , 14:11 — REGNUM В Турции начали принимать российские платежные карты «Мир». Первым принимать карты начал турецкий банк «Ишбанк», и его банкоматы сообщили в Ассоциации туроператоров России.

К началу массового туристического сезона карты «Мир» в Турции будут принимать более 10 тыс. интернет-магазинов, более 40 тыс. торговых точек и 6,5 тыс. банкоматов «Ишбанка».

На первом этапе расчеты по карте «Мир» будут в основном касаться услуг в отелях и покупок в местных отельных магазинах.

Эксперты турбизнеса считают, что российский турпоток в Турцию из-за приема карт «Мир» не вырастет.

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Как сообщало ИА REGNUM, турпоток из России в турецкую Анталью за январь-март 2019 года увеличился на 74%,

Развитие сюжета: Бесконтактные платежи по карте «Мир» заработают в 2019 году