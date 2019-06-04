Сечин оценил перспективы добычи нефти в Венесуэле

Москва, , 14:52 — REGNUM Значительного снижения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах «Роснефти» с государственной компанией PDVSA в Венесуэле не ожидается. Об этом сегодня, 4 июня, заявил глава российской компании Игорь Сечин.

Читайте также: PDVSA возобновила отгрузку нефти в венесуэльских портах

«Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 году на совместных проектах с PDVSA», — сказал Сечин, отметив, что в 2018 году, несмотря на сложную ситуацию, наблюдался рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле на 7%.

Также в сюжете: Reuters исправило статью об обходе Венесуэлой санкций с помощью «Роснефти»

"Роснефть» назвала предвзятыми обвинения Помпео в покупке нефти у Венесуэлы

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» в продолжающихся закупках нефти у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям Соединённых Штатов. По его словам, российская компания и её руководитель Игорь Сечин, продолжают «спасать режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, ранее Вашингтон заморозил зарубежные активы PDVSA.