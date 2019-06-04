«Россети» направят на цифровизацию Северного Кавказа 20 млрд рублей

Москва, , 13:20 — REGNUM Более 20 млрд рублей планирует инвестировать ПАО «Россети» в цифровизацию электросетевого комплекса Северного Кавказа. Средства будут направлены в течение полутора лет. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании «Россети» и гендиректор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов.

Наибольший объём инвестиций будет вложен в цифровую трансформацию Дагестана и Чечни — порядка 10 и 5 млрд рублей соответственно, пишет ТАСС. Иванов уточнил, что первая цифровая подстанция под названием «Город» будет открыта в Грозном в 2019 году. Энергообъект будет полностью обслуживаться дистанционно. Вложения в проект составят 800 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что до 2022 года ПАО «Россети» вложит в программу снижения потерь в электросетях Чечни более 5,6 млрд рублей, что составит порядка 30% от инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа. В ходе апрельской рабочей поездки в Чечню Виталий Иванов посетил ряд энергообъектов и подчеркнул, что электросетевой комплекс республики «требует повышенного внимания»

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