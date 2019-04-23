«Россети» направят на снижение потерь в электросетях Чечни 5,6 млрд рублей

Грозный, , 08:47 — REGNUM До 2022 года компания «Россети» вложит в программу снижения потерь в электросетях Чечни более 5,6 млрд рублей. На модернизацию сетей республики будет направлено 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа. Об этом 22 апреля заявил генеральный директор компании Виталий Иванов, который возглавляет делегацию энергокомпании в рабочей поездке в Чечню, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Посетив ряд энергообъектов республики, Иванов отметил, что «электросетевой комплекс Чечни требует повышенного внимания». Глава правительства региона Муслим Хучиев высказал надежду, что энергетики станут союзниками властей республики в устранении проблемных вопросов, существующих в отрасли.

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Напомним, регионы Северного Кавказа уже не один год являются антилидерами в среди субъектов России по величине долга за электроэнергию и газ. На днях в ходе итоговой коллегии Министерства по делам Северного Кавказа в Ессентуках вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что общая сумма долгов за энергоносители округа составила уже около 120 млрд рублей. При этом, наибольшая задолженность у Дагестана, Чечни и Ингушетии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию в топливно-энергетическом комплексе региона, отметил, что одной из причин долгов является разрушенность и обветшалость сетей, которые вызваны проходившими на территории республики боевыми действиями.

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