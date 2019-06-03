В России стало больше компаний, принимающих на работу пенсионеров

Москва, , 11:51 — REGNUM В России выросло количество отечественных компаний, принимающих на работу пенсионеров. В 2007—2011 гг. таких компаний было: 25—27%, в 2013 г. —32%, в 2019 г. — 38%. Таковы данные опроса, проведённого исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Еще 36% компаний принимают пенсионеров руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием их здоровья. Не рассматривают претендентов пенсионного возраста при подборе персонала 26% работодателей.

Чем крупнее компания (от 1000 сотрудников), тем чаще принимают на работу специалистов пенсионного возраста — 35% компаний. Более охотно принимают на работу пенсионеров промышленные предприятия, менее — компании в сфере информационных технологий (22%).

Опрос проведён 1—26 мая 2019 года в 208 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и представители кадровых служб организаций, ответственные за подбор персонала.

Читайте также: Пенсии в России «дотянут» до прожиточного минимума

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, необходимый для установления социальной доплаты к пенсии.

Подробнее: Минтруд РФ предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров