Пенсии в России «дотянут» до прожиточного минимума

Москва, , 14:16 — REGNUM Индексация пенсий в России, конечно, нужна. Особенно тем, к кого выплаты не дотягивают до прожиточного минимума, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В России вступил в силу приказ Минтруда РФ об индексации пенсий. Речь идет о правилах расчета социальной доплаты к пенсиям россиян. Он касается в основном тех пенсий, которые оставались ниже прожиточного минимума (в среднем по РФ — 10 тыс. 444 руб.) Используя такую съему, можно будет «дотянуть» такую пенсию до прожиточного минимума. Дальше предусмотрены только индексации», — пояснила эксперт.

По её мнению, стоит обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, в каждом регионе установлен свой уровень прожиточного минимума, а это значит, что региональным органам Пенсионного фонда РФ придется быстро искать средства, ведь компенсации должны быть представлены уже к 1 июля.

Во-вторых, очень может быть, что где-то потребуются дополнительные проверки начисленных пенсий для того, чтобы индексации дошли по адресам. Вряд ли это будет быстро.

«В целом идея индексации давно витала в воздухе, и очень хорошо, что до нее, наконец, дошли руки. Теперь важно, чтобы были проиндексированы действительно все пенсии, не дотягивающие пока до прожиточного минимума.

Нельзя сказать, что индексация в один момент сделает жизнь пенсионеров, балансирующих на грани выживания, значительно лучше, но это точно шаг вперед», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 мая 2019 года в России вступил в силу приказ Минтруда об индексации пенсий. То есть неработающему пенсионеру, пенсия у которого ниже прожиточного минимума (ПМ), назначается соцдоплата, которая «дотягивает» ее до ПМ.