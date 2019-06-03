В июне цены на нефть «продолжат снижение»

Москва, , 10:11 — REGNUM Цены на нефть 31 мая оставались в состоянии свободного падения — за день Brent потеряла порядка 5%, добравшись до минимумов середины февраля в районе $61,40 за баррель. Участники рынка продолжили агрессивно выходить из длинных позиций, накопленных после четырех месяцев роста. Сегодня, 3 июня, котировки обновили минимумы уже в области $60,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Главным фактором давления на черное золото послужили усиливающиеся опасения за состояние мировой экономики в контексте усиления давления Трампа на своих торговых партнеров. Помимо обострения конфликта с Пекином, американский лидер анонсировал введение с 10 июня 5%-ных пошлин на все товары из Мексики и пригрозил их дальнейшим повышением в случае не разрешения проблемы нелегальной миграции. Масла в огонь подлили слабые данные из Китай, где производственный PMI опустился ниже отметки 50 пунктов, отправившись в зону спада активности», — пояснил эксперт.

В условиях, когда беспокойство по поводу мирового спроса на нефть усиливается, а предложение со стороны сланцевых компаний США продолжает расти, продажи фьючерсов выглядят оправданными, особенно учитывая потенциальный ущерб для экономики от торговых войн, которые только разрастаются.

«И, ннесмотря на признаки перепроданности, в обозримом будущем Brent может продолжить снижение по мере обострения страхов инвесторов, если хотя бы на одном из фронтов участники рынка не увидят спад напряженности. При сохранении текущих настроений котировки могут нацелиться на уровень $60 за баррель», — считает Николаев.

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