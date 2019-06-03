На нефть давит агрессивная торговая политика США

Москва, , 07:16 — REGNUM Торги по нефти 31 мая завершились в глубоком минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 7,14%, до $61,68. Давление на нефтяной рынок оказывает агрессивная торговая политика США. Эскалация напряженности создает риски для мировой экономики и спроса на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести с 10 июня 5%-ные пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Китай выразил готовность принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона.

Трамп подстраховался пошлинами и намеренно накаляет ситуацию, чтобы обвалить цену на нефть, а через неё также надавить на рубль. Он ввел пошлины на товары из Мексики для борьбы с нелегальной миграцией.

Сегодня, 3 июня, на торгах в Азии падение цен продолжилось. Нефть подешевела на 0,6%, до $61,26. Сегодня ожидается восстановления цены до уровня $63,09 в рамках коррекции. Очень часто после направленного движения в пятницу рынок в понедельник идет противоположную сторону.

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