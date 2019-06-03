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Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

Экономика

Область водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов перенасыщена меньше всего

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Москва, 3 июня 2019, 09:29 — REGNUM  Наибольшее число безработных граждан зафиксировано в области оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств. Это следует из данных Росстата за первый квартал 2019 года, передает 3 июня RT.

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек. В обрабатывающем производстве безработных 434 тыс. человек, в строительстве — 282 тыс. человек, в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве — 275 тыс. безработных, в сфере «транспортировка и хранение» — 216 тыс. человек.

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Область водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов перенасыщена меньше всего, там зафиксировано 24 тыс. безработных. Всего в первом квартале в России насчитывалось около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле уровень безработицы в России, по данным Росстата, составил 4,7% от экономически активного населения. Безработных насчитывалось 3 млн 554 тыс. человек.

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Безработица
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