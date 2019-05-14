Названы самые высокооплачиваемые вакансии в мае в России

Москва, , 10:47 — REGNUM Эксперты интернет-портала по поиску работы и сотрудников HeadHunter составили рейтинг майских вакансий с самыми большими зарплатами в Российской Федерации.

«Май — не самое простое время для поиска работы, — говорится в сообщении, обнародованного на сайте портала. — … Но это не значит, что хороших предложений нет совсем».

Отмечается, что IT-специалисты и менеджеры высшего звена могут претендовать на самую высокую зарплату. Так, в Москве и Санкт-Петербурге IT-специалисты могут рассчитывать на зарплату от 130 тыс. до 250 тысяч рублей в месяц, в Новосибирске и Новосибирской области — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, в Калининграде — от 170 до 220 тыс. рублей.

Менеджерам высшего звена предлагают не менее достойную зарплату. Так, претенденты на должность директора по логистике в Москве и Санкт-Петербурге могут рассчитывать на зарплату от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Руководитель отдел продаж в Москве может получать от 200 тыс. до 250 тыс. рублей, специалист по закупкам в Подмосковье — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, интернет-маркетолог в Тюмени — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Хорошие повара также могут рассчитывать на хорошую зарплату. Так, в Норильске шеф-повару обещают зарплату от 100 тыс. рублей до 160 тыс. рублей, а в Москве ищут специалиста на такой же должности с зарплатой от 200 тыс. рублей.