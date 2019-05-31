Драйвер «обвала» нефти – торговые войны США

Москва, , 15:53 — REGNUM Распродажи на нефтяном рынке продолжаются. Цены на черное золото 31 мая приблизились к максимальному ежемесячному падению с ноября 2018 года. Драйвером обвала продолжает оставаться торговый конфликт между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«Более того, накануне президент США, можно сказать, открыл второй фронт торговой войны. Дональд Трамп намерен с 10 июня 2019 года ввести 5% пошлины на все товары, импортируемые в страну из Мексики. Это продлится до тех пор, пока та не решит проблему нелегальной миграции своих граждан в США», — считает эксперт.

При этом, стоит отметить, что договор в рамках NAFTA ранее уже был пересмотрен. На самом деле требование выглядит как предлог для того, чтобы ввести пошлины, потому что выполнить его будет очень тяжело.

«Но и это не все. Впереди пересмотр сделки ОПЕК+. Встреча пройдет в июне. В совокупности эти факторы продолжат оказывать давление на нефтяные котировки. В рамках техники падение может усилиться с целью $60 за баррель. Это ближайшая значимая поддержка», — отметил Исмаилов.

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