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Эксперт рассказал, как санкции США повлияют на бизнес смартфонов Huawei

Экономика

Поставки смартфонов Huawei зависят от успеха разрабатываемой операционной системы

Пекин, 2 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо представил два сценария изменений на глобальном рынке смартфонов в связи с американскими санкциями в отношении китайской компании Huawei. Об этом сообщает 9to5google.

В настоящее время компания Huawei является вторым в мире поставщиком смартфонов, уступая только южнокорейской компании Samsung. В мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», запретив американским компаниям сотрудничать с Huawei.

Мин-Чи Куо представил два сценария, по которым могут развиваться события на рынке смартфонов. По оценке эксперта, если компания Huawei сможет выпустить собственную операционную систему для мобильных устройств к июлю, то в 2019 году поставки смартфонов китайской компании снизятся с 270 до 240−250 млн единиц.

Если же Huawei не успеет выпустить собственную операционную систему во второй половине года, или эта система не сможет конкурировать с Android, то поставки смартфонов могут упасть до 180−200 млн единиц.

При этом аналитик отметил, что самой большой проблемой Huawei в долгосрочной перспективе может стать потеря доверия к бренду, если китайской компании не удастся обеспечить стабильность поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне тайваньская компания Foxconn остановила несколько производственных линий, на которых собирались смартфоны Huawei.

Читайте ранее в этом сюжете: Foxconn остановил часть линий по сборке смартфонов Huawei — СМИ

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Торговая война между Китаем и США
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