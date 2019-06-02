Foxconn остановил часть линий по сборке смартфонов Huawei — СМИ

Пекин, , 08:49 — REGNUM Тайваньский производитель электроники Foxconn остановил несколько линий, на которых осуществлялась сборка смартфонов китайской компании Huawei. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, линии были остановлены из-за того, что администрация Huawei сократила заказы на сборку новых смартфонов. Остаётся неясным, носит ли сокращение производства краткосрочный или долговременный характер.

Отметим, в первом квартале 2019 года компании Huawei удалось значительно нарастить поставки смартфонов. Согласно данным исследовательской компании Gartner, в первом квартале 2018 года доля Huawei на мировом рынке смартфонов составляла 10,5%, а в первом квартале 2019 — 15,7%. Таким образом, Huawei удалось сократить отрыв от лидера рынка южнокорейской компании Samsung, на долю которой в первом квартале пришлось 19,2% поставок.

Напомним, в мае администрация США запретила американским компаниям сотрудничество с Huawei, внеся китайскую компанию в «чёрный список». Этот запрет может повлиять на бизнес смартфонов Huawei не только на уровне аппаратного, но и программного обеспечения. Так, о приостановке сотрудничества с Huawei объявила компания Google. Это значит, что в новые смартфоны Huawei будут лишены доступа к сервисам Google, включая магазин приложений для Android-устройств Play Market.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае глава Foxconn Терри Гоу рассказал, что для минимизации потерь от торговой войны между Китаем и США руководство компании планирует перенести часть линий по производству телекоммуникационного и серверного оборудования из китайских городов Шэньчжэнь и Тяньцзинь в тайваньский город Гаосюн.