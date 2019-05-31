Пошлины США против Мексики: «не дали денег стену построить»

Москва, , 15:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжает вести крайне агрессивную политику в отношении большинства других государств мира. Санкции против основных торговых партнёров США, и в частности против Мексики, уже никого не удивляют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Но сейчас, по его мнению, ситуация перешла в другую плоскость: если ранее торговые ограничения вводились из экономических соображений, а мотивация их всегда была направлена на защиту внутреннего производителя, то теперь Трамп озвучил совершенно иные цели — «Вы мне не дали денег на строительство стены между США и Мексикой, так я заставлю за эту стену заплатить самих мексиканцев».

«Неожиданно резкая позиция, к тому же не имеющая никакой экономической мотивации. Данная инициатива вызовет резкое неприятие не только у Мексики и иных стран, понимающих, что они могут оказаться следующими в подобных нападках, но и среди многих законодателей и бизнесменов в самих США», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.

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