Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов

Вашингтон, , 03:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.

«С 10 июня Соединенные Штаты вводят 5-процентные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, пока нашествие нелегальных мигрантов, следующих в нашу страну через мексиканскую границу, не ПРЕКРАТИТСЯ. Пошлины будут постепенно расти, пока проблема с мигрантами не решится. Тогда пошлины будут отменены», — заявил он.

Трамп также добавил, что все подробности введения пошлин против Мексики объявил Белый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается «драться» с Трампом из-за проблем с нелегальной миграцией. Ранее Трамп заявил, что Мексика не пытается бороться с нелегальной миграцией в Соединенные Штаты.