Падение нефти до $64 вызвано китайской статикой

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по нефти 30 мая завершились резким снижением на 4,64%. Падение цен началось с открытия европейской сессии и усилилось на американской сессии после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на Brent упала на неблагоприятных данных по запасам от минэнерго США и на опасениях замедления темпов роста мировой экономики в связи с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Торговый спор является ключевым фактором падения цен на нефть.

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханхаи в ходе общения с журналистами в Пекине назвал действия США «неприкрытым экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом и экономическим запугиванием».

Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей (прогноз был — 0,8 млн баррелей), дистиллятов — упали на 1,62 млн баррелей (прогноз был — 0,225 млн баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,3 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 31 мая, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 2,53%, до $64,43. Падение было вызвано китайской статикой. Индекс деловой активности в производственной сфере за май составил 49,4 против прогноза 49,9 и 50,1 в апреле. Индекс деловой активности в сфере улус тоже оказался ниже прогнозного значения 54,4 и составил 54,3.

Читайте также: С начала мая цена нефти марки Brent упала на 5%, WTI — на 8%