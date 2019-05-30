С начала мая цена нефти марки Brent упала на 5%, WTI — на 8%

Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 30 мая, котировки нефти на мировой арене могут продолжить снижение под давлением сильного доллара США, в преддверии завершения месяца и из-за опасений эскалации конфликта между двумя лидерами мирового потребления всех ресурсов. Для Brent целевым уровнем продаж будет отметка $66,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Опасения, что торговая война между США и Китаем спровоцирует экономический спад, сдерживают рост цен и оптимизм покупателей. Даже несмотря на сокращение запасов в Америке, что обычно является драйвером для покупок на рынке энергоресурсов, предпоследний день недели может стать пессимистичным для цен на чёрное золото. Кроме того, что это период завершения недели, сейчас в аккурат время завершения месяца, что также может стать поводом для продолжения распродаж», — пояснил эксперт.

С начала мая 2019 года цена Brent упала примерно на 5%, а WTI — на 8%. 29 мая американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей.

Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Такие показатели могут отработаться трейлерами накопительным эффектом уже с начала следующей недели — с начала нового месяца.

«Дополнительно стоит отметить, что 30 мая стоит держать в фокусе предварительные данные по темпам роста ВВП США. Эта статистика способна повысить волатильность торгового дня, но не поменяет кардинально настроений ни по доллару США в мире, ни по нефти», — считает Стариков.

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