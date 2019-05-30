Президент Мексики надеется на 2% роста в 2019 году

Мехико, , 17:19 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что надеется на рост мексиканской экономики в текущем году на 2%, 30 мая передает агентство Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор также заявил, что правительство не планирует дополнительных мер поддержки государственной нефтяной компании Pemex, помимо уже объявленных.

Днем ранее, в среду 29 мая, Центробанк Мексики в очередной раз пересмотрел прогноз роста мексиканской экономики в сторону снижения.

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