Четверг, 30 Мая 2019 года
17:33:41 МСК

Президент Мексики надеется на 2% роста в 2019 году

Экономика

Правительство не планирует дополнительных мер поддержки Pemex

Президент Мексики надеется на 2% роста в 2019 году
Thelmadatter
Центральный банк Мексики

Мехико, 30 мая 2019, 17:19 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что надеется на рост мексиканской экономики в текущем году на 2%, 30 мая передает агентство Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор также заявил, что правительство не планирует дополнительных мер поддержки государственной нефтяной компании Pemex, помимо уже объявленных.

Днем ранее, в среду 29 мая, Центробанк Мексики в очередной раз пересмотрел прогноз роста мексиканской экономики в сторону снижения.

Читайте также: Мексика представила США план развития Центральной Америки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Мексике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить