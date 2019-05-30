На нефтяном рынке «временный штиль»

Москва, , 12:57 — REGNUM Мировые цены на нефть 30 мая с открытия рынка продемонстрировали признаки роста в частности на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США. Согласно данным Американского института нефти запасы снизились на 5.3 млн баррелей и составили 474.4 млн баррелей. Рынок реагирует на данные публикации в моменте, но затем корректируется в сторону базового сценария стабилизации нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В глобальном смысле на нефтяном рынке по сути ничего существенного не изменилось. Напряженность на Ближнем Востоке, а также соблюдение договоренностей по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ создают основу стабильных цен на «черное золото». Но в тоже время эскалация торгового спора между США и Китаем остается в зоне неопределенности, что создает давление на нефтяной рынок.

«Крупные участники рынка не в состоянии пока предпринимать серьезные шаги, поскольку поступающая по факту противоречивая информация создает определенные риски. В этой связи остается дождаться заседания стран ОПЕК в июне 2019 года, где будет приняты стратегии реализации программы по дальнейшей стабилизации цен на нефть.

Как для стран экспортеров, так и стран импортеров нефти, оптимальным диапазоном цен является диапазон от 70 до 75 долларов за баррель. Это именно те самые приемлемые цены, к которым рынок по факту должен будет стремиться», — считает эксперт.

Угроза усугубления торгового конфликта, конечно же, не позволяет в данный момент приблизиться к выше указанному ценовому диапазону и в этой связи Китай как один из крупнейших потребителей нефти является объектом пристального внимания для крупных участников рынка. И цены на нефть будет реагировать именно на то, как разрешается ситуация с торговым конфликтом в этой крупной экономики мира.

«Тем не менее не важно на сколько может снизиться экономический рост в Китае, но потребность в энергоносителях никуда не денется. Китай и другие страны, для которых закончился льготный период покупки нефти у Ирана ввиду санкций США, то страны будут искать альтернативные источники. И как вариант скупать Венесуэльскую нефть, если конечно, Венесуэла предложит ее по хорошему дисконту.

В ближайшей же перспективе цены на нефть сохранятся на прежних ценовых уровнях и будут торговаться в диапазоне от $66,65 — $71,29 за баррель для марки Brent, и $56,68 — $60,17 для марки WTI», — полагает Гасанов.

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