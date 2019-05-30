«Шумиха» о ядерном договоре выгодна самим США

Москва, , 14:35 — REGNUM Фактически обвинений США в нарушении Россией ядерного договора и не прозвучало. Американцы лишь заявили, что Россия имеет возможность проводить подобные испытания, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Ну так подземные взрывы российско-американскими договоренностями и не запрещены, а договор о всеобъемлющем запрете испытаний США сами не стали подписывать, так что в силу он не вступил.

«Вся эта шумиха в СМИ организована для того, чтобы подготовить американское общественное мнение к проведению новых взрывов на американских полигонах», — считает эксперт.

У США большая доля старых зарядов, теоретически уже не способных выдать ту мощность взрыва, которая закладывалась при их создании.

«Сейчас есть концепция использования этих ослабленных зарядов с более точным наведением, видимо, под неё потребуется провести ряд испытательных взрывов», — отметил Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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