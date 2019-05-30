Четверг, 30 Мая 2019 года
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Посольство РФ отвергло обвинения США в нарушении ядерного моратория

Политика

Удивляет также форма, выбранная для высказывания претензий, заявил Антонов

Вашингтон, 30 мая 2019, 07:14 — REGNUM  Москва отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — цитирует РИА Новости российского посла.

По словам Антонова, удивляет также форма, выбранная для высказывания претензий, поскольку эта говорится не на консультациях, а делается через средства массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления военной разведки США генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что, по мнению американских властей, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания и активно развивает свой ядерный потенциал.

Отметим, что США последовательно обвиняют Россию в якобы несоблюдении основополагающих договоров по контролю над вооружениями. Именно таким образом США разрушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и Договор по ПРО.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США обвиняют РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

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Российско-американские отношения
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