«Просадка» рубля выглядит закономерно

Москва, , 10:07 — REGNUM Рубль снова ослаб 29 мая, хотя к концу сессии сократил потери. Пара доллар/рубль, которая в моменте поднималась к 65,35 руб., откатилась в район 65,09 руб., прибавив четверть процента. Евро/рубль финишировала на уровне 72,46 руб., с символическим повышением на 0,08%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Просадка российской валюты выглядела вполне закономерно. Снижались все валюты развивающегося сегмента, чувствительные к бегству от рисков, которое продолжилось на фоне дальнейшего обострения торговых отношений между США и Китаем. Доллар при этом пользовался спросом.

Более того, аукционы по продаже ОФЗ, прошедшие 29 мая, показали, что спрос на российские бумаги сократился почти вдвое, а значит, интерес инвесторов к российским активам угас», — пояснил эксперт.

Еще один немаловажный фактор давления — падение котировок нефти, которые, правда, к концу дня существенно сократили потери и вышли в небольшой плюс на утренних торгах четверга.

«Это может несколько ослабить потенциальное давление на рубль в начале торговой сессии 30 мая. С технической точки зрения паре доллар/рубль в ближайшей перспективе необходимо удержаться над уровнем 65 руб., чтобы подтвердить его пробой», — считает Николаев.

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