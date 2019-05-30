Москва, , 07:10 — REGNUM Рубль 29 мая в очередной раз закрылся снижением против иностранных валют. Доллар/рубль вырос на 0,39%, евро/рубль — на 0,10%, до 72,31 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 82,02 руб. Ослабление российской валюты было вызвано уходом от риска на фоне обострения американо-китайского торгового конфликта и снижением цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Напряженность между двумя странами выросла после публикации китайскими СМИ, что в переговорах Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США.

Рубль проигнорировал аукционы Минфина РФ по ОФЗ. Ведомство разместило облигации на двух аукционах на сумму 26,19 млрд рублей при общем спросе на 108,4 млрд рублей. Но к закрытию дня он сумел отыграть 50% понесенных потерь в первой половине торгов на фоне восстановления цен на нефть. Стоимость Brent повысилась на 2,3%, до $69,71. Поддержку нефтяным котировкам оказала политическая напряженностью на Ближнем Востоке.

Сегодня, 30 мая, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе по $69,60 (+0,08%). На торгах в Европе рост котировок может усилиться, так как последний отчет Американского института нефти показал, что за последнюю неделю запасы нефти сократились на 5,265 млн баррелей. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается снижение до 64,72 руб., евро/рубль — до 72,00/72,15 руб.

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