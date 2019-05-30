В центре внимания нефтяного рынка отчёт о запасах

Москва, , 07:16 — REGNUM Нефть сорта Brent 29 мая подешевела на 0,62%, до $69,66. Дневные потери составляли 2,8%. Цена снижалась до 68,05. Во второй половине дня покупатели восстановили цену на 2,3%. Дневное падение было вызвано возросшей напряженностью между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Инвесторов тревожит то, что конфликтующие стороны не могут найти решение для заключения соглашения, что сказывается на экономике Китая и может повредить спросу на нефть.

Сокращение добычи ОПЕК и политическая напряженность на Ближнем Востоке, оказывали определенную поддержку ценам. Также поддержку нефтяному рынку оказал последний отчет Американского института нефти. За последнюю неделю запасы нефти в США сократились на 5,265 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,144 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,711 млн. баррелей.

Благодаря отчету API цена может продолжить восстановление. Рост котировок выше $70,62 заметно укрепит позиции покупателей на фьючерсном рынке. Поддержкой выступает уровень $68,05. В центре внимания участников рынка отчет минэнерго США.

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