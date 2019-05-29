Цены на нефть «ушли» ниже отметки $67

Москва, , 15:54 — REGNUM После успешного перекрытия гэпа, образовавшегося 27 мая, нефтяной рынок продолжил падение, ориентируясь на геополитические неопределенности, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Краткосрочный рост, как и прогнозировали, до $69 за баррель нефти марки Brent, сменился основной тенденцией, которую уже вторую неделю держат медведи нефтяного рынка. После пробития ключевого психологического уровня в $67 за бочку нефти марки Brent, покупателям, которые ещё сдерживали падение ниже $67, придётся капитулировать», — полагает эксперт.

Помимо сокращения контрактов на покупку фьючерсов на Лондонской товарно-сырьевой бирже и бегства быков из контрактов на нефть WTI, согласно недавнему отчету CFTC, дополнительным стимулом стал прирост инвесторов, которые не видят перспективы в ближайшем росте и, соответственно, толкают котировки ещё ниже.

«Основным целевым диапазоном падения нефти северного стандарта Brent является отметка $64 за баррель. Американская легкая нефть, как лидер падения, стремится к котировкам $55−55,30 за бочку», — считает Ланис.

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