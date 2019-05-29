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Нефтяной рынок «взят в тиски»

Экономика

С одной стороны, санкции против Ирана, другой стороны, торговая война с Китаем

Нефтяной рынок «взят в тиски»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 29 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Цены на нефть продолжают находиться под давлением, поскольку внешние геополитические факторы сохраняются. Напряженность на Ближнем Востоке, а также неопределенность в разрешении торгового конфликта между США и Китаем оказывают более существенное влияние на участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С одной стороны, санкции против Ирана оказывают поддержку рынку. С другой стороны, торговая война с Китаем давит на рынок. В итоге мы получаем рынок, зажатый с двух сторон. Главный вопрос в том, какая из действующих сил будет доминирующей», — пояснил эксперт.

Тем не менее страны ОПЕК+ продолжают придерживаться договоренность, что в принципе считается базовым сценарием роста нефтяных котировок. Участники рынка ожидают предстоящее заседание стран ОПЕК в Вене, на котором будет принято важное решение по глобальному нефтяному рынку, а именно: насколько придется продолжать сокращение добычи нефти, что сгладить негативный эффект от торговых войн.

«При этом США наращивают добычу и при этом пытаются вырваться в лидеры, чтобы занять доминирующую позицию на глобальном нефтяном рынке. В этой связи необходимо подходить к вопросам дальнейшего сокращения добычи крайне осторожно.

Следует также отметить, что нефтяной рынок пока не отыграл эту ситуацию, поскольку присутствует неопределенность по решению странами ОПЕК. Нефть марки Brent продолжит снижение в течении дня до $67,82 за баррель, а нефть марки WTI снизится до $57,23», — полагает Гасанов.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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