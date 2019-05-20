Минэнерго РФ не исключило дефицита нефти на мировом рынке

Москва, , 08:12 — REGNUM Министерство энергетики РФ не исключило возникновения дефицита нефти на мировом рынке из-за роста спроса предстоящим летом, заявил глава ведомств Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

«Летом возможен дефицит, если спрос вырастет, как в предыдущие годы», — заявил Новак.

По его словам, летом спрос обычно растет по отношению к зимнему периоду на 2 млн баррелей в сутки, поэтому необходимо «внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года страны ОПЕК и Россия достигли соглашения о постепенном сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. В рамках соглашения России поэтапно сократит добычу на 2% относительно уровня октября 2018 года, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей в сутки.

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