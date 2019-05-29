Рублю «надежду на рост» даст Минфин РФ

Москва, , 12:53 — REGNUM Сегодня, 29 мая, рубль будет расти на фоне ожиданий очередного успешного размещения ОФЗ Минфином. Однако, спрос на национальную валюту будет умеренным, так как по последним решениям ведомства о сокращении годового объема привлечения средств получается, что годовая норма уже почти выполнена за первое полугодие. Целью покупки рубля относительно доллара будет уровень 64,20, а по евро целевым диапазоном выступает отметка 71,7 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Так, в середине мая Минфин внес в правительство проект поправок в бюджет, согласно которым сумма привлечения на внутреннем рынке составила 1,567 трлн руб. заимствований, тогда как текущий бюджет на 2019 год предполагает чистое привлечение с внутреннего рынка 1,705 трлн руб.», — пояснил эксперт.

Отметим, что умеренную поддержку этот спекулятивный фактор все еще будет оказывать, так как Минфин заявил, что продолжит в текущем квартале размещение ОФЗ без формального пересмотра ранее заявленного объема, исходя из складывающейся рыночной конъюнктуры, спроса инвесторов и недопущения избыточного давления на кривую доходности государственных ценных бумаг.

«Дополнительно стоит вспомнить и о рынке энергоресурсов, где цены могут продолжить снижение. По нефти марки Brent распродажи откроются вплоть до 64$ за баррель, что будет обусловлено данными о запасах нефти и бензина в США. Если ожидания снижения цен по нефти подтвердятся, то это выступит сдерживающим фактором для роста стоимости рубля. В последнее время корреляции не наблюдается», — отметил Стариков.

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