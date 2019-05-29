Рубль продолжит отступление

Москва, , 09:59 — REGNUM После периода стойкости рубль начал сдавать позиции 28 мая. Укрепление доллара на Форексе и невнятная динамика нефти вкупе с уклонением от рисков заставил российскую валюту перейти к коррекции. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,26% и 0,13% — до 64,72 руб. и 72,24 руб. соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В ответ на негативные комментарии Трампа на тему сделки, Китай пригрозил ограничением экспорта редкоземельных металлов в США. По сути, это новый виток торгового конфликта, который может получить продолжение уже в ближайшее время в виде реакции Трампа на намерения Пекина. Это предполагает усиление бегства от рисков и, соответственно, дополнительное давление на рубль», — пояснил эксперт.

«Также рубль лишился поддержки в виде налогового периода, что вкупе с дальнейшей эскалацией торгового противостояния, а также возобновлением снижения цен на нефть с большой долей вероятности обусловит дальнейшее ослабление «россиянина» в ходе сегодняшней сессии.

«С технической точки зрения это предполагает дальнейшее продвижение пары в направлении уровня 65 руб. с первичной целью на 64,90 руб.», — считает Николаев.

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