Среда, 29 Мая 2019 года
10:00:04 МСК

Рубль продолжит отступление

Экономика

Российская валюта лишилась поддержки в виде налогового периода

Москва, 29 мая 2019, 09:59 — REGNUM  После периода стойкости рубль начал сдавать позиции 28 мая. Укрепление доллара на Форексе и невнятная динамика нефти вкупе с уклонением от рисков заставил российскую валюту перейти к коррекции. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,26% и 0,13% — до 64,72 руб. и 72,24 руб. соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В ответ на негативные комментарии Трампа на тему сделки, Китай пригрозил ограничением экспорта редкоземельных металлов в США. По сути, это новый виток торгового конфликта, который может получить продолжение уже в ближайшее время в виде реакции Трампа на намерения Пекина. Это предполагает усиление бегства от рисков и, соответственно, дополнительное давление на рубль», — пояснил эксперт.

«Также рубль лишился поддержки в виде налогового периода, что вкупе с дальнейшей эскалацией торгового противостояния, а также возобновлением снижения цен на нефть с большой долей вероятности обусловит дальнейшее ослабление «россиянина» в ходе сегодняшней сессии.

«С технической точки зрения это предполагает дальнейшее продвижение пары в направлении уровня 65 руб. с первичной целью на 64,90 руб.», — считает Николаев.

Читайте также: Рубль теряет поддержку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить