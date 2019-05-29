Экономисты предрекли падение реальных доходов в РФ в 2019 году

Москва, , 07:44 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2019 году уменьшатся, предпосылки для их роста на сегодняшний день отсутствуют. Об этом заявили экономисты ВШЭ и РАНХиГС в ходе заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева напомнила о падении реальных доходов в 2014 — 2017 годах и почти нулевом росте (0,1%) показателя в 2018 году согласно данным Росстата. По итогам первого квартала 2019 года падение составило 2,3%.

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Во втором квартале падение продолжится, и ждать увеличения реальных располагаемых доходов населения не стоит, полагает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По словам Малевой, о реальном росте может говорить прирост реальных доходов и зарплат более чем на 3−4%, в противном случае идет «разговор о пустом», сообщает РБК.

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон заключил, что никаких оснований рассчитывать на рост реальных доходов нет, так как «экономика не растет, а она не растет уже много лет».

Как сообщало ИА REGNUM, никаких сбережений, согласно опросу «Левада-центра», не имеют 65% российский семей. У остальных в половине случаев накопления не превышают 56,5 тыс. рублей.

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